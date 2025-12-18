Інтерфакс-Україна
Події
18:17 18.12.2025

Нацполіція спільно з австрійськими правоохоронцями затримала причетних до вбивства українця у Відні

Національна поліція України у взаємодії з австрійськими правоохоронними органами та за підтримки Європолу встановила та затримала двох громадян України, які можуть бути причетними до вбивства українця у Відні, повідомляє Нацполіція.

В повідомленні на сайті Нацполіції зазначається, що заява про зникнення громадянина України у Відні надійшла до районного відділу поліції у Харківській області 26 листопада 2025 року, було розпочато кримінальне провадження (ст. 115 ККУ – умисне вбивство з позначкою "безвісно зниклий").

"Згодом слідчі поліції та оперативники отримали інформацію від австрійської сторони про виявлення спаленого автомобіля у Відні, у салоні якого знаходилося тіло невстановленої особи. Австрійські експерти встановили збіг між зниклим 21-річним громадянином України та тілом, знайденим у транспортному засобі", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що вони заподіяли тілесні ушкодження жителю міста Харків та погрожуючи вбивством, змусили надати їм доступ до електронного гаманця з криптовалютою.

Після цього, як зазначають в поліції, зловмисники помістили потерпілого до багажника власного автомобіля Mercedes-Benz і підпалили.

"У ході міжнародної взаємодії через систему обміну оперативними даними правоохоронці Австрії надали через Бюро офіцерів зв’язку Україні у Європлі поліцейським інформацію про двох громадян України, які можуть бути причетними до злочину. Двох осіб арештовано та виставлено "червоне оповіщення" Інтерполу", - наголошується в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, обоє спільників ретельно готувались до злочину – підшукували місце та заздалегідь купили за готівку бензин на одній із АЗС.

"Після скоєння вбивства, за даними Державної прикордонної служби України, вони 26 листопада перетнули державний кордон та в’їхали на територію України. У результаті оперативних заходів працівники Національної поліції встановили місце перебування обох громадян та затримали їх у місті Одеса", - уточнюється в повідомленні.

Під час проведення слідчими поліції обшуків у рамках кримінального провадження, у готельному номері, де вони зупинились, а також квартирі та транспортному засобі було вилучено речі та предмети, які можуть мати доказове значення: гроші в іноземній та національній валюті, одяг, телефони тощо. Усе передано на експертне дослідження.

16 грудня злочин було перекваліфіковано українськими слідчими за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозри.

"Сьогодні, 18 грудня, обом фігурантам Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - зазначають в поліції.

