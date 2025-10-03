ГУР отримала свідчення вбивства окупантами трьох цивільних у багатоповерхівці на окупованій частині Харківщини

Українські розвідники перехопили свідчення воєнного злочину окупаційної армії: російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій частині Харківської області та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

Як повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в п’ятницю, безпосередній командир солдата у перехопленій розмові доповів, що той "по всьому під’їзду пальбу вчора відкрив, трьох зачепив за собою, мирних трьох", але, за свідченнями поплічників, сам загинув від власних куль.

Населений пункт, де відбулося вбивство, у повідомленні не уточнюється. Наразі з населених пунктів міського типу, які повністю або частково контролюються ворогом у Харківській області та де йдуть міські бої, перебувають місто Куп’янськ, селища Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Дворічна Куп’янського району, місто Вовчанськ Чугуївського району.

Коли саме відбулося вбивство, також не уточнюється.