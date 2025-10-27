Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

Суд задовільнив апеляційну скаргу прокуратури щодо посилення покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів, і збільшив строк ув'язнення з 12 до 15 років, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та посилив покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

31 грудня 2023 року у Дніпрі на дитячому майданчику чоловік безпричинно проявив агресію до підлітків - дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Хлопець помер у лікарні.

Суд першої інстанції призначив 12 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і посилив покарання.