Інтерфакс-Україна
Події
16:22 27.10.2025

Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

1 хв читати
Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

Суд задовільнив апеляційну скаргу прокуратури щодо посилення покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів, і збільшив строк ув'язнення з 12 до 15 років, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та посилив покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

31 грудня 2023 року у Дніпрі на дитячому майданчику чоловік безпричинно проявив агресію до підлітків - дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Хлопець помер у лікарні.

Суд першої інстанції призначив 12 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і посилив покарання.

Теги: #дніпро #суд #офіс_генпрокурора #вбивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

14:45 27.10.2025
Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

14:19 27.10.2025
Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

10:20 27.10.2025
Керівник охорони провідного університету Дніпра коригував ворожі удари - СБУ

Керівник охорони провідного університету Дніпра коригував ворожі удари - СБУ

16:26 24.10.2025
ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

14:11 24.10.2025
Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

15:14 22.10.2025
Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

18:24 21.10.2025
Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

14:24 21.10.2025
Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

11:49 21.10.2025
Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток - прокуратура

Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ОСТАННЄ

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

Кабмін спростив умови використання субвенції на ремонт місць тимчасового проживання для переселенців

СБУ: 15 років тюрми отримав рецидивіст з Луцьку, який на замовлення РФ займався підпалами у західних областях України

Нацгвардія: Родинське на Донеччині – під контролем Сил оборони України

НКРЕКП має намір продовжити спрощену процедуру приєднання генустановок до електромереж до 1 жовтня 2026р

Генпрокурор: за час війни ворог вбив 661 дитину, зруйнував та пошкодив понад 4,5 тис шкіл та дитсадків

Ukraine Investment Framework погодив запуск 11 проєктів в різних секторах

Росіяни атакували Степногірську громаду, загинув чоловік – Запорізька ОВА

Гуманітарний комітет пропонує фінансувати коштом програми "1000 годин контенту" переклад українською популярних ігор – Кравчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА