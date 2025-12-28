Сили безпілотних систем уразили за добу 1016 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1016 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 384 одиниці особового складу, з яких 173 – ліквідовано; 29 точок вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 8 артилерійських систем; 33 одиниці автомобільної техніки; 30 мотоциклів; 90 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–27.12) знищено/уражено 27455 цілей, з них – 10429 особовий склад противника", - повідомили СБС.