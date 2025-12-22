Арешт авто нардепа Ніколаєнка, обвинуваченого в смертельному ДТП, скасовано, розгляд справи триває – Офіс генпрокурора

Суд скасував арешт автомобіля народного депутата України фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка, обвинуваченого у смертельному ДТП на Житомирщині в 2023 році, розгляд справи по суті ще триває, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"На розгляді у Житомирському районному суді Житомирської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням запитуваної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться у відповіді відомства на запит агентства щодо позиції прокуратури у судовому розгляді кримінальної справи щодо нардепа Ніколаєнка.

Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, суддею за наслідками розгляду клопотання сторони захисту 21.10.2025 скасовано арешт з автомобіля марки "Mercedes-Benz GLE-300D".

У відомстві наголосили, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.

"Вказане рішення оскарженню не підлягає", - уточнили в прокуратурі.

Згідно з відповіддю відомства, наразі судовий розгляд вказаної кримінальної справи ще триває.

Як повідомлялося, в листопаді 2023 року на трасі Київ–Житомир автомобіль, за кермом якого перебував нардеп, скоїв ДТП, внаслідок якого загинула 18-річна дівчина.

В квітні 2024 року прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо Ніколаєнка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР).