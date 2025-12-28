Інтерфакс-Україна
Події
08:08 28.12.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 160 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

