До суду передано справу щодо 18 осіб, причетних до катувань понад 90 мирних жителів Куп’янська

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо катівні, яка функціонувала у Куп’янському районному відділі поліції під час окупації частини території Харківської області з березня по вересень 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до утримання та знущання над мирними мешканцями. Серед них: так званий "начальник" незаконно утвореного окупаційними військами "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", російські військові, учасники незаконних збройних формувань "л/днр", а також колишні українські працівники поліції", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Після звільнення міста Силами оборони правоохоронці провели масштабну роботу та встановили понад 90 потерпілих - це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери, підприємці та інші цивільні мешканці. Під час допитів постраждалі розповіли прокурорам і слідчим поліції про знущання, які над ними здійснювали протягом періоду ув’язнення.

"Крики стояли постійно по всьому відділку. Чути було, як б’ють інших - і це тривало днями", - згадує 57-річний учасник проукраїнських мітингів.

Під час досудового розслідування задокументовано численні факти жорстокого поводження з населенням. Мирних мешканців утримували у нелюдських умовах: у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб, було по 15 людей. Через критичну тісноту затримані сиділи у задусі, без води та елементарної медичної допомоги.

Годували переважно недоїдками, що залишалися після російських військових. Деякі потерпілі за період утримання втратили до 20 кілограмів ваги.

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм:

"Після електрики на руках зробили операцію… Але повного відчуття так і немає. Руки не відходять повністю досі", - розповів один із постраждалих.

Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві показання щодо себе і знайомих, зізнаватись у співпраці з ЗСУ та СБУ. У разі відмови погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів.

У деяких випадках знущання набували форми психологічного терору - імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували пластиковими стяжками над головою до металевої решітки посеред двору - він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти.

"Гусячим кроком ганяли по коридору в наручниках - просто щоб знущатися", - розповів один із потерпілих, 45-річний підприємець.

"Морально ламали: кайданки одягали без причини, заламували руки, хоч я й сам заводив, бо рука боліла", - засвідчив колишній працівник лісового господарства.

Майже щодня усіх полонених змушували співати гімн рф.

У вересні 2022 року під час наступу Збройних сил України окупанти почали тікати і залишили камери з ув’язненими зачиненими. Покинуті напризволяще потерпілі самотужки виламали ґрати, знайшли в кабінетах свої документи і нарешті вийшли на волю.

Деякі з постраждалих після пережитого катування так і не дочекались свободи. Вони досі перебувають у полоні на окупованих територіях. За цим фактом матеріали виділені в окреме провадження, слідство триває.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив стосовно усіх 18 причетних обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Двом із них додатково інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Двоє обвинувачених постануть перед судом особисто. Решта перебувають у розшуку, їх судитимуть заочно.