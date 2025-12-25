Інтерфакс-Україна
Події
10:41 25.12.2025

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Російські окупанти присутні в Куп’янську, але їх мало і вони заблоковані, українські сили оборони успішно перешкоджають інфільтрації та знищують противника під час спроб просочитися у місто, повідомив начальник безпілотних систем (БПС) 125-ї окремої важкої механізованої бригади (125 ОВМБр) Сухопутних військ Збройних сил України Богдан Тищенко.

"Ми неодноразово чули від ворога, який заявляє, що взяв нібито під повний контроль місто, але це абсолютно не відповідає дійсності, оскільки росіяни там знаходяться в дуже малій кількості, вони заблоковані. Але росіяни продовжують використовувати тактику інфільтрації, під прикриттям туману, намагаються заходити до міста з північної частини", - розповів Тищенко в ефірі Київ24.

Він зазначив, що "ворог явно в місті, але він не накопичується. Знаходиться там з того моменту, коли ще туди зайшов, а команди на вихід не отримує".

За словами військового, ситуація у місті контрольована. Ворог продовжує використовувати тактику інфільтрації і під прикриттям туману намагається заходити до міста з північної частини.

"Також ворог намагається зробити картинку, що він робить по всій лінії фронту, коли під туманом заводить одного-двох своїх військовослужбовців з прапором, намагається його вивісити і відзняти це так, нібито місто чи населений пункт під їхнім контролем. Вони декілька разів намагалися це робити у Куп’янську, доходити до стели, але їм це не вдавалося, ворога було завчасно виявлено і знищено", - повідомив Тищенко.

