00:31 05.01.2026

На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, на Гуляйпільському напрямку росіяни атакували 53 рази, і 47 атак на покровському, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог здійснив 93 обстріли, зокрема один із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

На куп'янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

На лиманському напрямку загарбники дев'ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Одне бойове зіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

На краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На костянтинівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На покровському напрямку загарбницькі підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають. У неділю на цьому напрямку українські військові знешкодили 121 окупанта, із них 95 безповоротно.

На олександрівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. Два боєзіткнення тривають.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 53 атаки росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

Сили оборони відбили шість ворожих спроб наступу на оріхівському напрямку у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZuV9Fviz3RVr4xTQTWAevF4YMW1tz2BcZdogKL49BLvg3uqFSbdtTp6UbxLz5st6l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

