Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його звернення, зроблене із частково звільненого міста Куп’янськ Харківської області, про взяття якого перед тим заявляло керівництво держави-агресора, суттєво вплинуло на перемовини з європейською та американською сторонами.

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили. І наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, що я був там особисто, це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто в такий день нагородити наших воїнів", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю відвідав бійців Збройних сил України на куп’янському напрямку, наголосив на важливості "досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії" та записав відеозвернення з міста. За словами президента України, "сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни".

Як повідомив Офіс президента, на передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами та привітав захисників із Днем Сухопутних військ. Глава держави заслухав доповідь командира 14-ї ОМБр Анатолія Лисецького щодо оперативної обстановки у смузі відповідальності бригади, а також спільних із суміжними підрозділами дій щодо виконання завдань з оборони, зокрема лівого берега Купʼянська.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив про блокування та відрізання гарнізону противника у Куп’янську від основних сил. Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів у центральній частині міста, де вони досі мають декілька анклавів.