21:13 07.01.2026

Україна відреагувала на звернення щодо полоненого громадянина Гани та запросила главу МЗС країни до Києва

Україна взяла до уваги звернення Гани щодо повернення її громадянина, захопленого в зоні бойових дій як російського найманця, та запросила міністра закордонних справ цієї країни відвідати Україну в лютому, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми взяли до уваги занепокоєння та прохання Гани щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця. Я повторюю своє запрошення міністру закордонних справ Гани @S_OkudzetoAblak відвідати Україну в лютому 2026 року", - написав він у соцмережі Х у середу.

Сибіга наголосив, що ганським дипломатам нададуть доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і Україна готова обговорити це питання предметно.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - підкреслив він.

 

Теги: #сибіга #полонений #гана

