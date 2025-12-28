Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Фото: Ґвара

Противник у ніч на 28 грудня (з 18:00 27 грудня) атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 30 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.