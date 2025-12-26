Інтерфакс-Україна
11:06 26.12.2025

Ексголова Державної судової адміністрації України почав відбувати покарання

Колишній голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков почав відбувати покарання, призначене вироком Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Колишній голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков почав відбувати покарання, призначене вироком ВАКС від 06.08.2025, залишеним без змін ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 02.12.2025. 17.12.2025 засудженого для виконання вироку поміщено до ДУ "Київський слідчий ізолятор", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у телеграм-каналі у п’ятницю.

"Сальніков запам’ятався тим, що просив 5 тис. доларів США за вирішення питання у Верховному Суді і цим "демпінгом" здивував навіть тих осіб, для яких вирішував питання", - повідомив прокурор у справі Олег Макар.

Сальнікова визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

