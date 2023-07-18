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23:19 18.07.2023

Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

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Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав ООН покарати російського головнокомандувача Володимира Путіна за "зерновий шантаж", повідомила прес-служба політсили.

"І ООН, і Туреччина, з огляду на українську ініціативу, заявили: з Росією або без неї експорт зерна з України має продовжуватися, це стабілізує глобальну продовольчу безпеку. Я абсолютно впевнений - Путін думає, що під час контакту з президентом Ердоганом у серпні він отримає щось дуже важливе для себе, шантажуючи світ. Цього не повинно статися. Я закликаю Туреччину, Організацію Об'єднаних Націй, США та Європу чинити тиск на Росію та забезпечити функціонування зернової угоди", – цитує прес-служба слова Порошенка, сказані в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 .

Порошенко пояснив, чому Путін зупинив зернову угоду, сказавши, що той "робить зброю з усього, що, як він вважає, є в його розпорядженні".

"Росія зробила зброєю постачання енергоносіїв, Росія застосувала зерно як зброю проти людства. Він атакував сотні мільйонів людей в Африці, на Близькому Сході, Азії, піднявши ціни на продовольство для цього регіону. Росія не працює на глобальну продовольчу безпеку", - сказав політик.

За його словами, "за допомогою шантажу у світі Путін хоче отримати пом'якшення санкційної політики проти російського експорту".

Порошенко переконаний, що тиск у особі країн ООН на Росію за зупинку зернової угоди "життєво важливий не лише для України, а це ключовий елемент глобальної продовольчої безпеки".

"Ми повинні працювати разом. Ми маємо бути єдиними", - підсумував він.

Теги: #порошенко #оон #україна #путін #покарання

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