Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Драгоне заявляє, що підтримка альянсу Україні є головним пріоритетом і буде залишатися сильною.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Військового комітету за участю головнокомандуючих збройних сил країн-членів альянсу. В рамках засідання за участю українського головкома, генерала Олександра Сирського в форматі онлайн також відбулася Рада Україна-НАТО.

"Наша підтримка України залишається сильною, це наш головний пріоритет, оскільки боротьба за Україну стосується не лише України, а й нашої колективної безпеки. Боротьба за Україну – це наша боротьба. Усі ініціативи, які ми маємо для сприяння праву України захищати себе, дають результати, і всі союзники віддані своєму внеску. Але ми можемо і повинні зробити більше, і наша підтримка буде тривалою", - заявив Драгоне.

Адмірал висловив сподівання на мир для України "найближчим часом". "Ми також провели плідну дискусію щодо поточних зусиль, які здійснює Коаліція бажаючих синхронно з місією Альянсу", - додав він.

У свою чергу Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерал Алексус Гринкевич, відповідаючи на запитання щодо готовності військових виконати мирний план президента США Дональда Трампа для України, сказав: "По-перше, я думаю, що ми всі аплодуємо зусиллям президента Трампа щодо досягнення миру в Україні, враховуючи неймовірну кількість кровопролиття, яке ми бачимо на полі бою. Як SACEUR, наш обов’язок - допомогти українцям бути якомога сильнішими. Я підозрюю, що ми продовжимо робити це в мирний час, хоча параметри мирної угоди визначатимуть це. Але ми готові зробити все, що нас попросять".

За словами Драгоне, після України військові обговорили безпеку з точки зору 360 градусів у всіх сферах Європи, на південному фланзі, по всій Північній Атлантиці та Арктику.

Підсумовуючи результати засідання, голова Військового комітету констатував, що "по-перше, Альянс єдиний". "Ми можемо іноді мати активний обмін думками, але я побачив чітку та виразну конвергенцію щодо військових загроз, з якими ми стикаємося, та щодо напрямку руху, який ми повинні обрати. По-друге, Альянс стійкий. Ми справляємося з потрясіннями та швидко навчаємося. Тож ми готові до цього складного середовища. По-третє, Альянс динамічний, а не статичний. Ми адаптуємося, бо мусимо, щоб виконувати наші основні завдання. Наше гасло: адаптуватися, водночас стримуючи", - деталізував Драгоне.