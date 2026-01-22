Інтерфакс-Україна
Події
15:12 22.01.2026

Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

2 хв читати
Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Драгоне заявляє, що підтримка альянсу Україні є головним пріоритетом і буде залишатися сильною.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Військового комітету за участю головнокомандуючих збройних сил країн-членів альянсу. В рамках засідання за участю українського головкома, генерала Олександра Сирського в форматі онлайн також відбулася Рада Україна-НАТО.

"Наша підтримка України залишається сильною, це наш головний пріоритет, оскільки боротьба за Україну стосується не лише України, а й нашої колективної безпеки. Боротьба за Україну – це наша боротьба. Усі ініціативи, які ми маємо для сприяння праву України захищати себе, дають результати, і всі союзники віддані своєму внеску. Але ми можемо і повинні зробити більше, і наша підтримка буде тривалою", - заявив Драгоне.

Адмірал висловив сподівання на мир для України "найближчим часом". "Ми також провели плідну дискусію щодо поточних зусиль, які здійснює Коаліція бажаючих синхронно з місією Альянсу", - додав він.

У свою чергу Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерал Алексус Гринкевич, відповідаючи на запитання щодо готовності військових виконати мирний план президента США Дональда Трампа для України, сказав: "По-перше, я думаю, що ми всі аплодуємо зусиллям президента Трампа щодо досягнення миру в Україні, враховуючи неймовірну кількість кровопролиття, яке ми бачимо на полі бою. Як SACEUR, наш обов’язок - допомогти українцям бути якомога сильнішими. Я підозрюю, що ми продовжимо робити це в мирний час, хоча параметри мирної угоди визначатимуть це. Але ми готові зробити все, що нас попросять".

За словами Драгоне, після України військові обговорили безпеку з точки зору 360 градусів у всіх сферах Європи, на південному фланзі, по всій Північній Атлантиці та Арктику.

Підсумовуючи результати засідання, голова Військового комітету констатував, що "по-перше, Альянс єдиний". "Ми можемо іноді мати активний обмін думками, але я побачив чітку та виразну конвергенцію щодо військових загроз, з якими ми стикаємося, та щодо напрямку руху, який ми повинні обрати. По-друге, Альянс стійкий. Ми справляємося з потрясіннями та швидко навчаємося. Тож ми готові до цього складного середовища. По-третє, Альянс динамічний, а не статичний. Ми адаптуємося, бо мусимо, щоб виконувати наші основні завдання. Наше гасло: адаптуватися, водночас стримуючи", - деталізував Драгоне.

Теги: #нато #україна #драгоне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 22.01.2026
В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

06:16 22.01.2026
НАТО підтвердило підтримку України та озвучило пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік

НАТО підтвердило підтримку України та озвучило пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік

20:50 21.01.2026
З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

18:42 21.01.2026
Україна та Румунія погодили проєкт з розбудови швидкісної дороги Сучава-Сірет з виходом до українського кордону

Україна та Румунія погодили проєкт з розбудови швидкісної дороги Сучава-Сірет з виходом до українського кордону

15:09 21.01.2026
Данія виділяє додаткові 20 млн євро на енергопостачання України

Данія виділяє додаткові 20 млн євро на енергопостачання України

20:01 20.01.2026
Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

19:41 20.01.2026
Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

Трамп заявив, що врятував НАТО від відправки на "смітник історії"

15:26 16.01.2026
Основні економічні індикатори України та світу - огляд

Основні економічні індикатори України та світу - огляд

15:10 14.01.2026
Україна та Кіпр посилюють співпрацю у сфері культури

Україна та Кіпр посилюють співпрацю у сфері культури

13:53 14.01.2026
Єврокомісар Кос: Надання Україні фінпідтримки на EUR90 млрд пов’язане з реформами

Єврокомісар Кос: Надання Україні фінпідтримки на EUR90 млрд пов’язане з реформами

ВАЖЛИВЕ

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

ОСТАННЄ

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Сташківа

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

Зустріч Зеленського і Трампа завершилася

Голова освітнього комітету Ради закликає громади не маніпулювати надбавками до зарплат вчителів

США на переговорах щодо Гренландії отримають все, що їх цікавить, - Трамп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА