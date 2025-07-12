Інтерфакс-Україна
Події
19:51 12.07.2025

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

Прокуратура повідомила про підозру 41-річному іноземцеві у вчиненні умисного вбивства на замовлення, яке сталося 8 липня на житловому масиві Троєщина в Києві.

Як інформує пресслужба Київської міської прокуратури, зранку того дня підозрюваний, одягнений у темний одяг і з обличчям, закритим панамою, здійснив два прицільні постріли в 47-річного киянина, який сів у власне авто, щоб вирушити на роботу. Від вогнепальних поранень голови чоловік загинув на місці.

За даними слідства, потерпілий і нападник не були знайомі, тому можливий конфлікт як мотив злочину виключається. Напередодні підозрюваний оглядав місце майбутнього злочину біля будинку загиблого.

"Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - зазначили у прокуратурі.

 

Теги: #вбивство #покарання

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