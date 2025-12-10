Інтерфакс-Україна
Події
18:52 10.12.2025

Поліція розслідує вбивство чоловіка на Фонтанській дорозі в Одесі

1 хв читати

Одеські поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі ввечері у вівторок, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським близько 18:00 години повідомили очевидці. На жаль, потерпілий загинув на місці події", - вказується в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

За фактом вбивства 45-річного жителя Одеси слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Місцеві ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що у загиблого були великі борги. Втім, за попередніми даними, пов’язаних із цим конфліктів не було. Тим часом російські пропагандисти продовжують розповсюджувати дезінформацію стосовно того, що вбитий був службовцем ТЦК та міг бути "замовлений".

Теги: #вбивство #одеса

