11:54 23.12.2025

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

Внаслідок нічного обстрілу, 23 грудня, в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, що перевозило українську сою, триває ліквідація наслідків обстрілу, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Також внаслідок нічного обстрілу в Одеському порту пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Кулеба у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, в Одеській області також пошкоджено цивільні склади та критичні обєкти.

"Ворог вкотре намагається зруйнувати логістику, економічну та енергетичну стійкість України та напередодні Різдва залишити людей без світла та тепла ", - наголосив віцепрем’єр з відновлення.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) у Телеграм-каналі повідомила, що є пошкодження і в порту Рені, де постраждали адміністративні будівлі та портова інфраструктура.

"Усі служби задіяні до ліквідації наслідків атак. Робота триває безперервно", - додала АМПУ у повідомленні.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомляв, що росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури.

"Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури", - написав він у Телеграм.

Армія РФ завдала масований російський удар по Україні, передусім по енергетиці та по цивільній інфраструктурі, задіявши більш ніж 650 дронів та понад три десятки ракет, заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок вранці.

 

 

