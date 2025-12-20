"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" відновило рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року, повідомила пресслужба компанії.

Після відкриття продажу квитків спостерігається високий попит: близько 60% місць було реалізовано протягом перших трьох годин. "Станом на сьогодні заповненість рейсів становить: 61% — з Одеси; 93% — з Києва", - інформує УЗ в Телеграм-каналі у суботу.

У компанії зазначили, що продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.