18:34 20.12.2025
"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Одеса—Кишинів уперше з 2022 року
Фото: Укрзалізниця
АТ "Укрзалізниця" відновило рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року, повідомила пресслужба компанії.
Після відкриття продажу квитків спостерігається високий попит: близько 60% місць було реалізовано протягом перших трьох годин. "Станом на сьогодні заповненість рейсів становить: 61% — з Одеси; 93% — з Києва", - інформує УЗ в Телеграм-каналі у суботу.
У компанії зазначили, що продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.