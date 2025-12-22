Інтерфакс-Україна
22.12.2025

Один цивільний постраждав внаслідок ворожих атак на Одесу

Один цивільний отримав поранення внаслідок ворожих атак на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, внаслідок двох ворожих атак протягом ночі, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості", - написав Лисак у Телеграм.

