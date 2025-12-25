В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення електроенергії — МВА

В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення електроенергії з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання, водночас ситуація в місті залишається контрольованою, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи…Комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком четверга.

У місті працюють пункти незламності — вони відкриті та укомплектовані всім необхідним.