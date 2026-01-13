Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

У Києві без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок, після нічного обстрілу дефіцит електроенергії зріс, повідомив мер Віталій Кличко.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок, ремонтні бригади працюють вдень і вночі.

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності. Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - додав Кличко.