Інтерфакс-Україна
Події
13:19 13.01.2026

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

1 хв читати
Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

У Києві без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок, після нічного обстрілу дефіцит електроенергії зріс, повідомив мер Віталій Кличко.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок, ремонтні бригади працюють вдень і вночі.

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності. Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", - додав Кличко.

Теги: #київ #опалення #електроенергія #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 13.01.2026
Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

10:57 13.01.2026
Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

08:07 13.01.2026
У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

21:31 12.01.2026
Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

20:34 12.01.2026
Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

Мережі "Сільпо", "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

19:53 12.01.2026
Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

19:43 12.01.2026
Застосовані екстрені відключення у частині Солом'янського та Святошинського районів – ДТЕК

Застосовані екстрені відключення у частині Солом'янського та Святошинського районів – ДТЕК

19:42 12.01.2026
ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

18:36 12.01.2026
Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

ОСТАННЄ

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА