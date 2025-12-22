Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

Російські війська ввечері понеділка знову атакували Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила, додав він.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13099