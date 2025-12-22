Інтерфакс-Україна
Події
22:53 22.12.2025

Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

1 хв читати

Російські війська ввечері понеділка знову атакували Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила, додав він.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13099

Теги: #пошкодження #одеса #бпла

