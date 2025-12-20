Молдова готова надати знижку на перевезення залізницею до портів, шукаємо інші рішення допомогти їм – Кулеба

Міністерство розвитку громад та територій напрацьовуватиме рішення, які зможуть допомогти бізнесу в умовах збитків, які вони несуть від постійних ударів по портовій та іншій логістичній інфраструктурі в Одеській області, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Робимо велику нараду з підприємцями і перевізниками, операторами в портах для того, щоб напрацювати рішення, як ми можемо від уряду допомогти їм. Напрацюємо їхні пропозиції і відповідно будемо вже з прем’єр-міністром України відпрацьовувати з іншими міністерствами ефективні рішення, які їм потрібні", – сказав Кулеба журналістам на онлайн пресконференції у суботу.

Він зауважив, що вже є домовленість із Молдовою про "досить суттєву знижку" для залізничних перевезень до портів Дунайського кластеру.

За словами віцепрем’єра, українські підприємці кажуть, що такої знижки недостатньо, тому зараз разом з Мінекономіки обраховується можливість робити додаткову компенсацію зверху цієї знижки.

Кулеба додав, що поточна ситуація з логістикою на Одещині не повинна призвести до зростання ціни на паливо, біля 40% імпорту якого здійснюється через область, ані на оптовому ринку, ані на роздрібному, і це підтверджують і перевізники, і оператори.

На його думку, всі перевізники розуміють і досить адекватно сприймають реальність, будуть змінювати свою логістику через інші країни, а також через ті альтернативні шляхи, які вибудовуються зараз в Одеській області.

"Що стосується підприємців в портах, їм зараз набагато складніше, ніж перевізникам палива, які зіштовхнулися з проблемою в логістиці. Атаки (на порти) йдуть дуже серйозні, інтенсивні, різні види озброєння: і балістика, і ракети, і БПЛА – 500 обстрілів за останній тиждень", – описав ситуацію Кулеба.

На його думку, які б сили ППО не стояли, дуже важко втримати такий шалений обсяг обстрілів.

В той же час віцепрем’єр наголосив, що загроза українському експорту наразі відсутня.