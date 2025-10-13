Інтерфакс-Україна
Події
20:07 13.10.2025

Експрезидент Франції Саркозі буде ув'язнений 21 жовтня

Фото: Stephanie Lecocq/Reuters.

Французький експрезидент Ніколя Саркозі був викликаний у понеділок до національної фінансової прокуратури для повідомлення про умови його ув'язнення після вироку до п'яти років позбавлення волі у "лівійській справі", повідомляє Le Figaro.

"За нашою інформацією, колишній президент республіки перебуватиме в ув'язненні з 21 жовтня у в'язниці Санте. Він був викликаний на початку другої половини дня до органу правосуддя, щоб дізнатися дату (ув'язнення – ІФ-У). Ніколя Саркозі був засуджений до п'яти років в'язниці за "злочинну змову" у справі про лівійське фінансування", - йдеться в публікації.

Паризький суд засудив Саркозі 25 вересня до п'яти років в'язниці з відстрочкою позбавлення волі. Експрезидент був визнаний винним у так званій "лівійській справі", пов'язаній з фінансуванням у 2007 році його передвиборчої кампанії з боку тодішнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Хоча суд констатував відсутність незаконного фінансування виборчої кампанії 2007 року, Саркозі інкримінували те, що він дозволив своїм найближчим співробітникам і прихильникам, на яких мав вплив, діяти від його імені з метою отримання фінансової підтримки з Лівії, а також "розглядав питання про дипломатичні заходи у відповідь". Кілька підсудних, які проходили по цій же справі, отримали різні терміни.

Розслідування тривало понад десять років.

Побудована в 1867 році в'язниця Санте залишилася останнім пенітенціарним закладом, розташованим в межах французької столиці. Вона розташована в 14-му окрузі Парижа. Після вироку суду французькі ЗМІ писали про деякі привілейовані умови утримання, якими користуватиметься колишній президент на відміну від звичайних ув'язнених.

 

Теги: #франція #саркозі #покарання

