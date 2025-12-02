Інтерфакс-Україна
Події
00:28 02.12.2025

Перша леді України та французькі високопосадовці обговорили повернення дітей у межах Bring Kids Back UA

2 хв читати

Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомляє офіційний портал глави держави.

У заході взяли участь близько 150 осіб: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, очільники регіонів та діячі культури.

Олена Зеленська наголосила, що станом на сьогодні Україна змогла повернути додому 1 859 дітей: "Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині", — сказала перша леді.

Під час зустрічі також презентували ключові напрямки діяльності Bring Kids Back UA: пошук і ідентифікація депортованих та примусово переміщених дітей, їх повернення, психологічний супровід родин, а також моделі реінтеграції та реабілітації, які Україна впроваджує спільно з міжнародними партнерами.

Зеленська закликала всіх небайдужих долучатися до підтримки українських дітей: "Повернення дітей із полону – це не про політику. Це про нашу здатність співчувати, надавати підтримку беззахисним, уміння відстоювати справедливість і реагувати на кричущі порушення прав людини й дитини".

Як повідомлялося, Франція, яка є членом Міжнародної коаліції за повернення дітей, відкриє в Україні третій центр захисту дітей — у місті Черкаси, повідомив раніше міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Франція відкриє третій центр захисту дітей у Черкасах, щоб супроводжувати їхнє повернення в Україну та надавати ім всю необхідну підтримку", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-parizhi-vidbulasya-zustrich-shodo-povernennya-ukrayinskih-101709

Теги: #зустріч #діти #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 01.12.2025
МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

21:47 01.12.2025
Україна обговорює закупівлю винищувачів Rafale – зустріч Зеленського з керівництвом Dassault Aviation

Україна обговорює закупівлю винищувачів Rafale – зустріч Зеленського з керівництвом Dassault Aviation

18:30 01.12.2025
Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

11:18 01.12.2025
Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала свято до Дня Миколая та екскурсію для дітей-сиріт наших Захисників

17:19 30.11.2025
Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

06:16 30.11.2025
Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

08:18 29.11.2025
Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення мирного плану Трампа - ЗМІ

Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення мирного плану Трампа - ЗМІ

00:17 29.11.2025
Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

20:34 28.11.2025
Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

05:47 28.11.2025
Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Літак Зеленського здійснив посадку в Ірландії

Білий дім: Ми оптимістично оцінюємо переговори щодо завершення війни в Україні

Генштаб спростував фейкові заяви Міноборони РФ про захоплення населених пунктів на Донеччині та значні втрати української техніки

Італія опублікувала декрет про передачу Україні дванадцятого пакета військової допомоги

Рада не голосуватиме кадрові питання цього тижня - Кравчук

Ердоган заявив про загрозу безпеці судноплавства в Чорному морі через напади на танкери РФ

Консультації щодо Держбюджету-2026 продовжаться у вівторок - Кравчук

ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА