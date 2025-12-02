Перша леді України та французькі високопосадовці обговорили повернення дітей у межах Bring Kids Back UA

Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомляє офіційний портал глави держави.

У заході взяли участь близько 150 осіб: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, очільники регіонів та діячі культури.

Олена Зеленська наголосила, що станом на сьогодні Україна змогла повернути додому 1 859 дітей: "Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині", — сказала перша леді.

Під час зустрічі також презентували ключові напрямки діяльності Bring Kids Back UA: пошук і ідентифікація депортованих та примусово переміщених дітей, їх повернення, психологічний супровід родин, а також моделі реінтеграції та реабілітації, які Україна впроваджує спільно з міжнародними партнерами.

Зеленська закликала всіх небайдужих долучатися до підтримки українських дітей: "Повернення дітей із полону – це не про політику. Це про нашу здатність співчувати, надавати підтримку беззахисним, уміння відстоювати справедливість і реагувати на кричущі порушення прав людини й дитини".

Як повідомлялося, Франція, яка є членом Міжнародної коаліції за повернення дітей, відкриє в Україні третій центр захисту дітей — у місті Черкаси, повідомив раніше міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Франція відкриє третій центр захисту дітей у Черкасах, щоб супроводжувати їхнє повернення в Україну та надавати ім всю необхідну підтримку", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-parizhi-vidbulasya-zustrich-shodo-povernennya-ukrayinskih-101709