16:48 09.01.2026

США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

Південне командування США, одне з об'єднаних бойових командувань Міністерства оборони США, повідомило про затримання моторного танкера "Оліна" в Карибському морі у п'ятницю вранці.

"Сьогодні вранці наші спільні міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: для злочинців немає безпечного притулку. Під час передсвітанкової операції морські піхотинці та моряки з Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" у координації з Міністерством внутрішньої безпеки вийшли з корабля ВМС США "Джеральд Р. Форд" та без інцидентів захопили моторний танкер "Оліна" в Карибському морі", - повідомляється в соцмережі Х Південного командування в п'ятницю.

В повідомленні наголосили, що "Південний спис" "непохитно виконує свою місію захищати нашу батьківщину, припиняючи незаконну діяльність та відновлюючи безпеку в Західній півкулі".

Як повідомлялося, танкер Olina у період дії нафтового ембарго G7+ задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини. Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

17 грудня 2024 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна у зв'язку з перевезенням нафти або нафтопродуктів, які походять з Росії, або з Росії до третьої країни. 10 січня 2025 року США застосовано санкції до судна. 21 лютого 2025 року Канадою застосовано санкції до судна.

24 лютого, 04 березня 2025 року ЄС та Швейцарією відповідно застосовано санкції до танкера за транспортування сирої нафти/нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з Росії, застосовуючи нерегулярну практику судноплавства з високим ступенем ризику. У червні 2025 року Австралією застосовано санкції до судна.

19 червня 2025 року Новою Зеландією застосовано санкції до судна.

Вранці в п'ятницю низка ЗМІ повідомила, що триває операція захоплення танкера Olina.

Перед тип протягом тижня США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який йшов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США.

Згодом "Новая газета Европа" писала, що захоплений Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) нафтовий танкер Marinera/Bella 1 належить російській компанії "Буревестмарин", про це свідчать дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (IMO) та російського державного реєстру юридичних осіб.

Пізніше Південне командування США повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна М/T Sophia, яке також належало до тіньового флоту РФ та перебувало під санкціями.

