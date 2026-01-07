Президенти України та Кіпру обговорили подальшу підтримку України та вступ до ЄС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у день початку головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

"Працюємо над тим, щоб за цей час максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів і вступі України до Євросоюзу. Говорили про це сьогодні з президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю", - наголосив Зеленський в телеграм-каналі.

Також сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, які мають бути доти, доки триває російська агресія та окупація.

"Говорили й про зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах PURL і SAFE. Сподіваємося, що підтримка України й надалі буде сильною. Дякую Кіпру та пану президенту за підтримку", - резюмував Зеленський.