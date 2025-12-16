Макрон закликав Росію зробити вибір на користь миру в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спільні зусилля Європи, України та США спрямовані на досягнення "міцного і тривалого миру" в Україні, а також наголосив на ролі Росії у цьому процесі.

"Ми рухаємося вперед разом заради міцного і тривалого миру в Україні. Разом з європейцями, українцями і американцями ми зміцнюємо наше зближення: військова підтримка, надійні гарантії безпеки, відновлення", – зазначив Макрон у дописі в соцмережі Х.

Він підкреслив, що Україна повинна залишатися суверенною, а Європа – у безпеці.

"Тепер справа за Росією – зробити вибір на користь миру", – додав французький президент.

Джерело: https://x.com/emmanuelmacron/status/2000687477137530916?s=46