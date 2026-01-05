СБУ викрила "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України затримала ще одного агента РФ у лавах ЗСУ - мобілізованого із м.Дніпро, який коригував повітряні удари агресора, повідомляє СБУ.

У телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що фігурант був завербований співробітником ФСБ восени 2025 року, а після вербування агент мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб "зсередини" шпигувати для ворога.

"За інструкцією фсб фігурант мав передавати рашистам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки",—йдеться у повідомленні.

За інформацією української спецслужби, для цього зловмисник знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації.

"Невдовзі, після виконання агентурних завдань, фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та "злив" її локацію фсб", - зазначили у відомстві.

Контррозвідка Служби безпеки викрила "крота" та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Згідно з повідомленням, на фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.