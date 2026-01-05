Інтерфакс-Україна
Події
11:19 05.01.2026

СБУ викрила "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині

1 хв читати
СБУ викрила "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України затримала ще одного агента РФ у лавах ЗСУ - мобілізованого із м.Дніпро, який коригував повітряні удари агресора, повідомляє СБУ.

У телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що фігурант був завербований співробітником ФСБ восени 2025 року, а після вербування агент мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб "зсередини" шпигувати для ворога.

"За інструкцією фсб фігурант мав передавати рашистам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки",—йдеться у повідомленні.

За інформацією української спецслужби, для цього зловмисник знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації.

"Невдовзі, після виконання агентурних завдань, фігурант самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та "злив" її локацію фсб", - зазначили у відомстві.

Контррозвідка Служби безпеки викрила "крота" та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Згідно з повідомленням, на фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #сбу #кріт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 03.01.2026
СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість оборони України – Драпатий

СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість оборони України – Драпатий

13:33 03.01.2026
"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

13:29 02.01.2026
У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. грн шахраям, які представилися працівниками СБУ

У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. грн шахраям, які представилися працівниками СБУ

15:34 01.01.2026
СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

11:40 01.01.2026
СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

16:48 03.10.2025
До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

13:17 26.09.2025
СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони для знеструмлення Києва

СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони для знеструмлення Києва

10:35 08.09.2025
Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

11:14 21.08.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

10:16 04.08.2025
СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

ППО знищила 137 зі 165 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 10 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Міноборони України про фронт у 2025 році: 61,6 тис. боєзіткнень і майже 2 млн обстрілів

Австралія обіцяла допомогти Україні з ППО - Зеленський

Одна людина загинула через атаку окупантів з дрона у Запоріжжі

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Кабмін звільнив Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ

7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА