Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Служба безпеки України встановила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога.

Як повідомляється в телеграм-каналі спецслужби в понеділок, окрім співробітника НАБУ до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. "Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. "Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн", - зазначають в СБУ.

В повідомленні вказано, що першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

"Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова. Він - колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом фсб. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів рф в Україні", - йдеться в повідомленні СБУ.

У 2024 році, згідно з повідомленням, СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку - ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо.

Згодом, як повідомляє СБУ, Служба встановила, що іще один агент Єгорова-Іванцова - колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. "За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році", - наголошують в українській спецслужбі.

"Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до рф", - зазначають в СБУ.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

"Серед іншого, "кріт" збирав для фсб установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції", - наголошується в повідомленні.

Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

В СБУ зазначають: "Після ґрунтовного документування злочинів "крота", СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором".

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ звертає увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

"Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", - йдеться в повідомленні.