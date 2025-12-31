НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п’ятьох осіб за підозрою у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

В телеграм-каналі в середу НАБУ зазначає, що один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

"Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", - йдеться в повідомленні Бюро.

За цими договорами, як наголошують в НАБУ, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

"Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів", - інформують в Бюро.

Втім, як уточнюють в НАБУ, цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням антикорупційних органів.

Згідно з повідомленням, за успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах - з нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

"Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", - підсумовують в Бюро.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

В повідомленні не зазначено ім'я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

Чернишов також фігурує в справі щодо корупції в енергетичній сфері "Мідас", він підозрюється в незаконному збагаченні. За нього внесено 51 млн грн застави.