Інтерфакс-Україна
Події
16:48 03.10.2025

До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

2 хв читати
На підставі доказової бази військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який працював на воєнну розвідку РФ, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба зазначає, що зловмисник намагався під виглядом капелана "приєднатися" до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати за елітними підрозділами Сил оборони.

"Співробітники СБУ завчано викрили ворожий задум і в березні 2024 року затримали "крота" у Києві, коли він проходив співбесіду для зарахування до лав українських десантників", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконував киянин, якого завербував співробітник 317-го розвідувального центру воєнної розвідки РФ.

"Разом вони розробили легенду про капеланську діяльність, під прикриттям якої агент намагався мобілізуватися до бригад ДШВ Збройних Сил України", - зазначають у відомстві.

В СБУ уточнюють, що в разі вдалої "інтеграції", зрадник мав "зливати" кураторові геолокації базування та переміщення українських військ поблизу передової.

Окремо ворог сподівався отримувати від агента персональні дані про військовослужбовців ЗСУ для підготовки вербувальних операцій та диверсій.

За інформацією української спецслужби, перед виконанням основних завдань окупанти "випробовували" свого поплічника на коригуванні повітряних атак РФ по столиці України.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #кріт #вирок

