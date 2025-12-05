Інтерфакс-Україна
17:55 05.12.2025

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє зрадників, які воювали проти України. Один із засуджених отримав заочний вирок, оскільки переховується у тимчасово окупованому Криму, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, обидва зловмисники – жителі українського півострова, які після його захоплення вступили до збройних формувань рашистів. Йдеться про 52-річного мешканця Сімферополя, який виїхав у росію, де у Смоленському військкоматі підписав контракт з міноборони рф. Його призначили на посаду стрільця 37-го мотострілецького полку країни-агресора і після нетривалої підготовки перекинули атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Восени 2024 року українські захисники знищили весь особовий склад штурмової групи окупантів, а бойовика взяли у полон як єдиного вцілілого під час боїв за селище Терни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Інший зловмисник отримав заочний вирок за держзраду. Ним виявився колишній інженер групи технологічного забезпечення Центру управління польотами космічних апаратів України, що дислокувався у Євпаторії. Після захоплення установи у 2014 році військовий перейшов на бік ворога і надав рашистам повний доступ до секретної документації режимного об’єкта. За це зраднику вручили російський паспорт та зарахували до лав окупаційного угруповання рф на півострові з присвоєнням звання "майор".

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

"Оскільки один із засуджених перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

