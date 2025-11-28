Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали учасники агентурної групи ФСБ: депутатка з Хмельниччини, її син та донька.

"До складу ворожого осередку входили депутатка місцевої ради і двоє її дітей: 43-річний син та донька, якій виповнилося 38 років", - зазначає СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними СБУ, вони наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України.

"Щоб "обійти" українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, розташування військової техніки та складів із озброєнням ЗСУ", - уточнюють у відомстві.

Для збору розвідданих зловмисники на власному авто об’їжджали місцевість під виглядом поїздок у сімейних справах.

"Під час розвідвилазок мати з донькою приховано фотографувала військові об’єкти, а син робив відповідні позначки на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали всіх фігурантів, коли вони шпигували поблизу пункту базування українських захисників.

Згідно з повідомленням, наразі вже колишню депутатку понад рік тому було завербовано ФСБ. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в "Одноклассниках".

"Після дистанційного вербування вона "підтягнула" до співпраці з ворогом своїх дітей і вже далі вони разом виконували замовлення рф", - наголошують в українській спецслужбі.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав всіх трьох агентів винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.