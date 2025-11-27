Інтерфакс-Україна
Події
14:35 27.11.2025

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

У російському Ростові-на-Дону суд засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 2022-го, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу суду.

Як повідомляється у телеграм-каналі Радіо Свобода у четвер, вирок винесли Артему та Георгію Азатьянам, Роману Соломко, Володимиру Злобу, Артуру Терчаняну, Олександру Биліну, Олегу Антипову та Дмитру Тяжелих. Їхні публічні коментарі щодо цього не наводяться.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2022 року на Керченському мосту, що з’єднує анексований Росією півострів Крим з Краснодарським краєм, стався вибух. Був підірваний вантажний автомобіль з вибухівкою, внаслідок цього обвалились два прольоти автомобільної частини мосту і були пожежі на залізничній частині. Загинули п’ятеро людей, про причетність до атаки повідомила СБУ. Україна заявляє, що вважає міст легітимною військовою ціллю.

За даними ЗМІ, деякі з нині засуджених навіть самі прийшли до російських силовиків. Про те, що їх використали "втемну", заявляли і в СБУ.

Так, Терчанян — далекобійник, громадянин Вірменії, доставив у Росію вантаж із вибухівкою. Адвокат Терчаняна розповідав, що його підзахисний отримав замовлення на перевезення від грузинської компанії, яка взяла його у чаті в Viber. Чоловік сам поїхав на зустріч зі співробітниками російських спецслужб, коли йому зателефонували силовики.

Георгій Азатьян — директор складу "Агробізнес" в Армавірі, та Артем Азатьян — його брат. Їх звинуватили в наданні місця на складі для бомби. Вони самі поїхали до силовиків.

Соломко — фермер із окупованої Херсонщини. Його звинуватили в розробці маршруту, координації пересування та пошуку складу для розвантаження. Він також сам прийшов до силовиків і жив у готелі в Сімферополі, поки його не заарештували.

Антипов — керівник логістичної компанії "ТЕК-34" з Санкт-Петербурга, який прийняв замовлення на доставку вантажу з Армавіра до Сімферополя.

Злоб — постачальник сільгосппродукції, він домовився з Азатянами про те, що вантаж розвантажать в Армавірі.

Билин — гендиректор кримської фірми з оптової торгівлі овочами та фруктами. До нього звернулись з проханням знайти водія з фурою, після чого Билин запитав у Антипова, чи є в нього вільна фура, і передав контакт Злобу. Билин також приїхав до ФСБ на допит.

Тяжких — підприємець, який займався орендою віртуальних SIM-карт через сервіс OnlineSim. Його звинуватили у наданні засобів зв’язку тим, хто здійснив підрив.

Теги: #керченський_міст #вибух #вирок

