Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

Офіс генерального прокурора має намір оскаржити виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ у справі про порушення законів і звичаїв війни.

Як зазначає пресслужба, прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні військовослужбовця збройних сил РФ винним та призначенні йому 10 років позбавлення волі, однак 30 жовтня Бородянський районний суд виніс обвинуваченому виправдувальний вирок.

"Ми не погоджуємося з цим вироком, адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину. Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості", - зазначив старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу Офісу генпрокурора Дмитро Синюк.

Раніше Бородянський районний суд визнав, що обвинувачений є військовослужбовцем Національної гвардії Росії (Росгвардії) і перебував на території с. Блиставиця Бучанського району Київської області у складі окупаційних військ в період з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2022 року.

Підтверджено, що 2 квітня 2022 року він з відділення експрес-пошти "СДЕК" у м. Мозирі Республіки Білорусь відправив посилку вагою 24,340 кг до свого місця проживання - м. Рубцовська Алтайського краю РФ.

Суд не ставить під сумнів слова потерпілої, яка заявляє, що в її будинку перебували російські військовослужбовці і за цей час звідти було викрадене її майно, зокрема, кутова шліфувальна машина, шуруповерт, електроточило, електропила, жорсткий диск, процесор та відеокамера з комп`ютера та інші речі (чоловічий одяг: куртки, светри, штани, взуття тощо).

Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх доказів, що майно з будинку потерпілої вкрав саме обвинувачений. Таким чином, чоловіка було визнано невинуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано.

Суд також залишив без розгляду цивільної позов потерпілої до обвинуваченого про відшкодування майнової шкоди в розмірі 14804 гривні 12 копійок.