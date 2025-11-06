Інтерфакс-Україна
Події
19:22 06.11.2025

Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

2 хв читати
Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

Офіс генерального прокурора має намір оскаржити виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ у справі про порушення законів і звичаїв війни.

Як зазначає пресслужба, прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні військовослужбовця збройних сил РФ винним та призначенні йому 10 років позбавлення волі, однак 30 жовтня Бородянський районний суд виніс обвинуваченому виправдувальний вирок.

"Ми не погоджуємося з цим вироком, адже вважаємо, що зібрані докази однозначно вказують на вчинення обвинуваченим воєнного злочину. Держава має обов’язок забезпечити невідворотність відповідальності за злочини проти України, і ми використаємо всі передбачені законом механізми для відновлення справедливості", - зазначив старший групи прокурорів у справі, прокурор відділу Офісу генпрокурора Дмитро Синюк.

Раніше Бородянський районний суд визнав, що обвинувачений є військовослужбовцем Національної гвардії Росії (Росгвардії) і перебував на території с. Блиставиця Бучанського району Київської області у складі окупаційних військ в період з 24 лютого 2022 року до 31 березня 2022 року.

Підтверджено, що 2 квітня 2022 року він з відділення експрес-пошти "СДЕК" у м. Мозирі Республіки Білорусь відправив посилку вагою 24,340 кг до свого місця проживання - м. Рубцовська Алтайського краю РФ.

Суд не ставить під сумнів слова потерпілої, яка заявляє, що в її будинку перебували російські військовослужбовці і за цей час звідти було викрадене її майно, зокрема, кутова шліфувальна машина, шуруповерт, електроточило, електропила, жорсткий диск, процесор та відеокамера з комп`ютера та інші речі (чоловічий одяг: куртки, светри, штани, взуття тощо).

Водночас суд вважає, що стороною обвинувачення не надано достатніх доказів, що майно з будинку потерпілої вкрав саме обвинувачений. Таким чином, чоловіка було визнано невинуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасовано.

Суд також залишив без розгляду цивільної позов потерпілої до обвинуваченого про відшкодування майнової шкоди в розмірі 14804 гривні 12 копійок.

 

 

Теги: #оскарження #окупант #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 06.11.2025
Вперше в Україні засудили до довічного ув’язнення російського військовослужбовця за розстріл полоненого воїна ЗСУ

Вперше в Україні засудили до довічного ув’язнення російського військовослужбовця за розстріл полоненого воїна ЗСУ

11:56 06.11.2025
Тіктокер з Одещини проведе 5 років за ґратами за поширення позицій ЗСУ

Тіктокер з Одещини проведе 5 років за ґратами за поширення позицій ЗСУ

11:18 05.11.2025
Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни РФ проти України

11:56 04.11.2025
Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

11:56 04.11.2025
Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

14:19 30.10.2025
У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

15:58 23.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі агента ГРУ, який готував серію замовних убивств в Одесі, – 14 років ув'язнення

14:32 23.10.2025
Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

15:42 16.10.2025
Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

15:56 11.10.2025
У США засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

У США засудили ексвійськового, який розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

Шмигаль зустрівся з керівництвом компанї Saab, виробника шведських бойових літаків Gripen

Строки запровадження єАкцизу можуть бути перенесені на 10 місяців - до 1 листопада 2026 року

Єрмак обговорив із польськими аналітиками загрозу від російських БпЛА

Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

На Сумщині в лікарні помер чоловік, постраждалий внаслідок обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА