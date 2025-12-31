Інтерфакс-Україна
Події
21:30 31.12.2025

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

1 хв читати
Запоріжжя знову зазнало ворожого удару, внаслідок якого постраждала багатоповерхівка, загорілися автівки та поранень дістала одна людина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, екстрені служби вже працюють на місці події та надають необхідну медичну допомогу постраждалій людині.

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу", — зазначив Федоров у дописі, оприлюдненому в Телеграм.

 

Теги: #запорізька #обстріли

