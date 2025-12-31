Інтерфакс-Україна
Події
20:44 31.12.2025

Умєров повідомив про розмову з Віткоффом, Рубіо, Кушнером та радниками з нацбезпеки трьох країн-партнерів

1 хв читати
Умєров повідомив про розмову з Віткоффом, Рубіо, Кушнером та радниками з нацбезпеки трьох країн-партнерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Державний секретар США Марк Рубіо, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та зять президента Джаред Кушнер провели розмову з секретарем Ради національної безпеки на оборони України Рустемом Умєровим та радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції щодо проєкту угоди про припинення російсько-української війни.

"Доповів Президентові України про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції", - написав Умєров за підсумками розмови у середу ввечері у Телеграм.

За його словами, сторони скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні. "У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат", - написав секретар РНБО.

У свою чергу Віткофф написав, що розмова була продуктивною.

"Ми з держсекретарем Рубіо та Джаредом Кушнером щойно провели продуктивну розмову з радниками з національної безпеки Джонатаном Павеллом (Велика Британія), Еммануелем Бонном (Франція), Гюнтером Зауттером (Німеччина) та Рустемом Умеровим (від Зеленського) для обговорення наступних кроків у європейському мирному процесі", - написав Віткофф в соцмережі Х у середу ввечері, не уточнивши деталей та результатів розмови.

 

 

 

Теги: #перемовини #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 31.12.2025
На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

23:51 30.12.2025
Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

19:16 30.12.2025
США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

08:29 30.12.2025
Україні потрібно більше зброї від США, зокрема, систем ППО - Зеленський

Україні потрібно більше зброї від США, зокрема, систем ППО - Зеленський

23:37 29.12.2025
Україна і США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для економічного відновлення

Україна і США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для економічного відновлення

17:35 29.12.2025
"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

13:28 29.12.2025
Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Перемовини Зеленського та Трампа нічого суттєво не змінили - голова комітету Ради із зовнішньої політики

00:48 29.12.2025
РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

00:38 29.12.2025
Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

23:31 28.12.2025
Зустріч Трампа та Зеленського завершилась – прессекретар

Зустріч Трампа та Зеленського завершилась – прессекретар

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

Двоє українських моряків, захоплених піратами у водах Західної Африки, звільнені з полону – МЗС

Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Окупанти завдали дронового удару по Нововоронцовці Херсонської області, є загиблий

Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

Послам Індії, Пакистану та держав Центральної Азії донесли неприпустимість підігравання пропаганді РФ щодо "резиденції Путіна" - МЗС

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині на 7,9 кв. км за добу – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА