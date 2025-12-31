Умєров повідомив про розмову з Віткоффом, Рубіо, Кушнером та радниками з нацбезпеки трьох країн-партнерів

Державний секретар США Марк Рубіо, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та зять президента Джаред Кушнер провели розмову з секретарем Ради національної безпеки на оборони України Рустемом Умєровим та радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції щодо проєкту угоди про припинення російсько-української війни.

"Доповів Президентові України про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції", - написав Умєров за підсумками розмови у середу ввечері у Телеграм.

За його словами, сторони скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні. "У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат", - написав секретар РНБО.

У свою чергу Віткофф написав, що розмова була продуктивною.

"Ми з держсекретарем Рубіо та Джаредом Кушнером щойно провели продуктивну розмову з радниками з національної безпеки Джонатаном Павеллом (Велика Британія), Еммануелем Бонном (Франція), Гюнтером Зауттером (Німеччина) та Рустемом Умеровим (від Зеленського) для обговорення наступних кроків у європейському мирному процесі", - написав Віткофф в соцмережі Х у середу ввечері, не уточнивши деталей та результатів розмови.