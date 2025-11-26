Інтерфакс-Україна
Події
20:30 26.11.2025

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

1 хв читати

У РФ Південний окружний військовий суд засудив до тривалих термінів п'ятьох жителів Джанкойського району в Криму, звинувативши їх в участі в організації Хізб ут-Тахрір.

За інформацією росЗМІ Енвер Крош засуджений до 19 років колонії, Сейтягі Аббозов отримав 13 років ув’язнення, Едем Бекіров і Рінат Алієв – по 15 років, Вілен Темер'янов – 14 років. Відбувати покарання всі будуть у колонії суворого режиму.

У РФ Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією, а фігуранти процесу звинувачувалися в "намірі змінити політичну систему і державний устрій країн, в тому числі РФ, закликах до руйнування встановлених державних кордонів національних держав як за допомогою пропаганди, так і насильницькими методами".

Засуджені були затримані в 2022 році, а їх осередок Хізб ут-Тахрір на території Джанкойського району був створений нібито в лютому 2015 року.

Теги: #окупанти #кримчани #вирок

