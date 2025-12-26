Інтерфакс-Україна
Події
08:25 26.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 1108 ворожих цілей

1 хв читати
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1108 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 307 одиниць особового складу, з яких 148 – ліквідовано; 53 точки вильоту пілотів БпЛА; 4 танки; 24 артилерійські системи; 53 одиниці автомобільної техніки; 23 мотоцикли; 92 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–25.12) знищено/уражено 25610 цілей, з них – 9701 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

