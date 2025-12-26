Інтерфакс-Україна
Події
09:21 26.12.2025

ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

1 хв читати
ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони знешкодили 73 із 99 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти п’ятниці, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Повітряних сил.

Всього ж у ніч на 26 грудня (з 18:00 25 грудня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО проти БпЛА склала 73,74%.

Як повідомлялось, 25 грудня Сили оборони знешкодили 106 із 131 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти четверга, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 25.12.2025
Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

16:11 25.12.2025
В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

10:07 25.12.2025
В Чернігівській області двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень через ворожі атаки дронів

В Чернігівській області двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень через ворожі атаки дронів

09:05 25.12.2025
ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

09:05 22.12.2025
Захисники України в ніч на 22 грудня знищили або подавили 58 з 86 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 22 грудня знищили або подавили 58 з 86 засобів повітряного нападу росіян

08:53 21.12.2025
ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

19:26 20.12.2025
Зеленський: Партнери поки не готові давати ліценції на ППО, а ракети притримували після залякувань російськими дронами

Зеленський: Партнери поки не готові давати ліценції на ППО, а ракети притримували після залякувань російськими дронами

09:18 20.12.2025
ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

16:49 18.12.2025
Зеленський: У нас є деякі системи ППО з дефіцитом ракет

Зеленський: У нас є деякі системи ППО з дефіцитом ракет

09:20 17.12.2025
ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ОСТАННЄ

Ворожа атака безпілотниками пошкодила локомотив і вантажний вагон на станції Ковель

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Сили безпілотних систем уразили за добу 1108 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення

Об'єкт інфраструктури пошкоджено в Одесі внаслідок влучання ворожого дрона - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА