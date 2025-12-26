ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони знешкодили 73 із 99 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти п’ятниці, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Повітряних сил.

Всього ж у ніч на 26 грудня (з 18:00 25 грудня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 60 із них – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО проти БпЛА склала 73,74%.

Як повідомлялось, 25 грудня Сили оборони знешкодили 106 із 131 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти четверга, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.