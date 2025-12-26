У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського безпілотника в п’ятиповерховий житловий будинок у Чернігові, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Аварійно-рятувальна операція завершена. На жаль, одна людина загинула. Висловлюю співчуття близьким загиблої. 10 людей поранено, чотири людини врятовано. Загалом пошкоджено 164 квартири, з них дві — зруйновані повністю", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, усього до аварійно-рятувальної операції було залучено понад 150 осіб.