Інтерфакс-Україна
Події
18:57 02.01.2026

Аварійно-рятувальна операція в Харкові триває, врятовано 12 осіб

Фото: ДСНС Харківщини

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Харкова сягнула 31, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"За попередніми даними постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Теги: #харків #аварійно_рятувальні_роботи

