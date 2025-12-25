Інтерфакс-Україна
Події
14:42 25.12.2025

Кількість постраждалих у Чернігові зросла до п'яти – військова адміністрація



Одна людина загинула і п’ятеро постраждали внаслідок удару російських окупантів по п’ятиповерховому житловому будинку на Різдво, в середу, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"25 грудня ворог вчергове атакував наше місто шахедами. Станом на 14:00 відомо про те, що зруйнований один із поверхів в багатоповерховому будинку. Відомо про те, що одна людина загинула, п’ять травмовано, серед них одна дитина", - сказав Брижинський у відеозверненні з місця події. 

За його словами, на місці працюють всі екстренні служби, обленерго, ДСНС, поліція, тривають роботи по ліквідації наслідків та гасіння пожежі, після чого розпочнуться роботи з консервації вікон. Також готуються місця для відселення людей з постраждалих квартир.

На відео видно, що ударом пошкоджений панельний п’ятиповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна, триває гасіння пожежі.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих внаслідок удару, в тому числі дитину.

Теги: #чернігів #влучання

