07:38 26.12.2025

Об'єкт інфраструктури пошкоджено в Одесі внаслідок влучання ворожого дрона - МВА

Російський БпЛА влучив у об'єкт інфраструктури в Одесі, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків. За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків", - написав Лисак у Телеграм.

 

