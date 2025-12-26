Об'єкт інфраструктури пошкоджено в Одесі внаслідок влучання ворожого дрона - МВА

Російський БпЛА влучив у об'єкт інфраструктури в Одесі, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків. За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків", - написав Лисак у Телеграм.