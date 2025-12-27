Інтерфакс-Україна
Події
20:26 27.12.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області

1 хв читати
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області
Фото: https://www.facebook.com/

Двох цивільних поранено внаслідок ворожих атак FPV-дронами у Нікопольському районі, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі в суботу.

"Від ранку ворог продовжував атакувати Нікопольщину, застосовуючи FPV-дрони. Потерпали райцентр, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади. Поранення отримали двоє людей, обоє госпіталізовані. Чоловік 64 років – "важкий".  66-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості. Пошкоджені транспортне підприємство, 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, будівлі, що не експлуатувалися, авто. Зачепило 6 сонячних панелей та лінію електропередач", - написав Гайваненко у Телеграм.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #дніпропетровська

