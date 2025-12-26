09:12 26.12.2025
На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА
У Миколаївському районі було частково порушено електропостачання абонентів внаслідок ударів ворожих безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені", - написав він у Телеграмі.
За словами Кіма, обійшлося без постраждалих.