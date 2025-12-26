Інтерфакс-Україна
09:12 26.12.2025

На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

У Миколаївському районі було частково порушено електропостачання абонентів внаслідок ударів ворожих безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені", - написав він у Телеграмі.

За словами Кіма, обійшлося без постраждалих.

