На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

У Миколаївському районі було частково порушено електропостачання абонентів внаслідок ударів ворожих безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені", - написав він у Телеграмі.

За словами Кіма, обійшлося без постраждалих.