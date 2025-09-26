Інтерфакс-Україна
Події
13:17 26.09.2025

СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони для знеструмлення Києва

1 хв читати
СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони для знеструмлення Києва

Служба безпеки України викрила “крота” ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України: на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив удари РФ по критичній інфраструктурі столичного регіону.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ повідомляє, що агент мав “злити” окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

“Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України”, - уточнюють в українській спецслужбі.

Також, згідно з повідомленням, ворог сподівався отримати від “крота” геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження окупантами столичних електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали.

За матеріалами справи, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини.

“У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду”, - зазначають у відомстві.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #сбу #кріт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 25.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

13:10 25.09.2025
СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

12:26 25.09.2025
СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

10:36 25.09.2025
Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

10:35 08.09.2025
Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

11:14 21.08.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

10:16 04.08.2025
СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

15:21 31.07.2025
Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

15:17 30.07.2025
СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

10:18 03.07.2025
На Львівщині затримано "крота" - майора Повітряних Сил ЗСУ

На Львівщині затримано "крота" - майора Повітряних Сил ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників - Сибіга

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

ОСТАННЄ

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині

Голова комітету Ради Бабак закликав Комітет Європарламенту звільнити Україну від членських внесків Erasmus+

Нацполіція викрила схему заволодіння землями поблизу туристичного комплексу "Буковель" вартістю понад 14 млн грн

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

На Ставці розглянуть протидію ракетно-дроновим ударам РФ, мобілізацію і нові умови служби для 18-24-річних

На Харківщині під час евакуаційних заходів поранено чотирьох поліцейських

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА