СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони для знеструмлення Києва

Служба безпеки України викрила “крота” ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України: на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив удари РФ по критичній інфраструктурі столичного регіону.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ повідомляє, що агент мав “злити” окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

“Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України”, - уточнюють в українській спецслужбі.

Також, згідно з повідомленням, ворог сподівався отримати від “крота” геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження окупантами столичних електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали.

За матеріалами справи, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини.

“У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду”, - зазначають у відомстві.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.