Інтерфакс-Україна
Події
15:21 31.07.2025

Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

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Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України за сприяння міністра внутрішніх справ та командувача Національної гвардії викрила ще одного агента ФСБ - мобілізованого військовослужбовця однієї з бригад Нацгвардії, що дислокується у Запоріжжі.

"За матеріалами справи, "кріт" зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Крім того, як зазначають в українській спецслужбі, він надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка відповідає за охорону цього об’єкта.

"Агент володів відповідною інформацією, оскільки до мобілізації особисто працював на цьому підприємстві", - уточнюють у відомстві.

Як встановило розслідування, фігурант сам вийшов на ворожу спецслужбу і запропонував окупантам секретну інформацію в обмін на гроші.

Співробітники СБУ задокументували діяльність "крота" та спільно з представниками Нацгвардії затримали його.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #фсб #сбу #викриття #кріт

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